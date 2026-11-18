Ворожі війська продовжують тероризувати міста України. Під час дронової тривоги у Києві було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили для столиці близько 15:51. Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА на регіон.

Уже близько 15:54 у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко зазначив, що в столиці працюють сили ППО. О 16:01 дали відбій повітряної тривоги.

При цьому, за інформацією Кличка, сталося влучання уламків БпЛА по житловому 28-поверховому будинку в Печерському районі на рівні 11-го поверху.

"Також у Печерському районі падіння уламків у парковій зоні", – додав мер.

Де ще гриміли вибухи?