24 травня, 01:03
У Києві пролунали сильні вибухи, на столицю летіла балістика: гучно й в області
Під час атаки ударних безпілотників на Київ, у напрямку столиці росіяни запустили й балістику. Незадовго після цього у місті пролунали гучні вибухи, гучно було й за межами.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Про комбіновану атаку на столицю повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Що відомо про масовану атаку на Київ
Повітряна тривога у Києві лунає з 21:54. Спершу загрозу спричинили ударні безпілотники. Пізніше Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у регіоні. Згодом там застерегли про додаткову балістику, яка рухалася у напрямку столиці.