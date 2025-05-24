У Києві пролунали сильні вибухи, на столицю летіла балістика: гучно й в області

Під час атаки ударних безпілотників на Київ, у напрямку столиці росіяни запустили й балістику. Незадовго після цього у місті пролунали гучні вибухи, гучно було й за межами.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Про комбіновану атаку на столицю повідомив мер Києва Віталій Кличко. Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": загроза у Києві та низці областей Що відомо про масовану атаку на Київ Повітряна тривога у Києві лунає з 21:54. Спершу загрозу спричинили ударні безпілотники. Пізніше Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у регіоні. Згодом там застерегли про додаткову балістику, яка рухалася у напрямку столиці.