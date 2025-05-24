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24 травня, 01:03
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У Києві пролунали сильні вибухи, на столицю летіла балістика: гучно й в області

Маргарита Волошина

Під час атаки ударних безпілотників на Київ, у напрямку столиці росіяни запустили й балістику. Незадовго після цього у місті пролунали гучні вибухи, гучно було й за межами.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Про комбіновану атаку на столицю повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Що відомо про масовану атаку на Київ

Повітряна тривога у Києві лунає з 21:54. Спершу загрозу спричинили ударні безпілотники. Пізніше Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у регіоні. Згодом там застерегли про додаткову балістику, яка рухалася у напрямку столиці.

 