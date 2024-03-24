У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Під час ракетної атаки у ніч проти 24 березня під удар потрапив Київ. У столиці пролунали потужні вибухи.
Про гучні звуки в українській столиці повідомили місцеві телеграм-канали. Підтвердила роботу сил ППО і місцева влада, пише 24 Канал.
Важливо По всій Україні – повітряна тривога: ворог запустив крилаті ракетиЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Що вже відомо про вибухи у Києві
Близько 5 ранку у столиці пролунали вибухи. Мер та голова КМВА закликали перебувати в укриттях.
Вибухи в столиці. Працює ППО. Не покидайте укриттів,
– наголосив Віталій Кличко о 05:09.
Роботу протиповітряної оборони також підтвердили в Київській ОВА. Закликали дотримуватися інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладати в мережу роботу наших захисників. Краще подбайте про власну безпеку та перебувайте в укритті до відбою тривоги.
Зауважимо, про загрозу для Київської області Повітряні сили писали о 04:25. Рівно о 5 ранку наголосили: "Київ – укриття!".
Уже о 05:29 Кличко повідомив: "У Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісосмузі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце".
Дивіться також Крилата ракета йшла прямо вздовж кордону з Польщею: поляки підняли авіацію
Окупанти атакують з Ту-95МС
- О 01:38 Повітряні сили повідомили, зафіксовано активність 4 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку.
- Уже через 5 хвилин наші військові уточнили, що в повітрі 14 бортів Ту-95МС.
- О 03:22 було зафіксовано пуски крилатих ракет.