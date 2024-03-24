У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Під час ракетної атаки у ніч проти 24 березня під удар потрапив Київ. У столиці пролунали потужні вибухи.

Про гучні звуки в українській столиці повідомили місцеві телеграм-канали. Підтвердила роботу сил ППО і місцева влада, пише 24 Канал.

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Що вже відомо про вибухи у Києві

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Близько 5 ранку у столиці пролунали вибухи. Мер та голова КМВА закликали перебувати в укриттях.

Вибухи в столиці. Працює ППО. Не покидайте укриттів,

– наголосив Віталій Кличко о 05:09.

Роботу протиповітряної оборони також підтвердили в Київській ОВА. Закликали дотримуватися інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладати в мережу роботу наших захисників. Краще подбайте про власну безпеку та перебувайте в укритті до відбою тривоги.

Зауважимо, про загрозу для Київської області Повітряні сили писали о 04:25. Рівно о 5 ранку наголосили: "Київ – укриття!".

Уже о 05:29 Кличко повідомив: "У Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісосмузі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце".

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