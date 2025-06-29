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29 червня, 00:01
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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Росія атакувала Київ у ніч на 29 червня, в столиці працює ППО по російських БпЛА.
  • Міський голова Віталій Кличко закликав жителів перебувати в укритті.

Росія в черговий раз завдала удару по Києву у ніч на 29 червня. В столиці працює ППО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про вибухи у Києві

Росія атакувала Київ у ніч на 29 червня. Кличко повідомив о 23:59 про роботу ППО в столиці по російських БпЛА.

У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА, 
– йдеться у повідомленні.

Міський голова також закликав містян перебувати в укритті до сигналу відбою повітряної тривоги.

Зауважимо, що о 23:56 в Повітряних силах попередили про рух "Шахедів" в напрямку столиці. 

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше в Київській ОВА повідомили про роботу ППО на Київщині. Область також атакували російські БпЛА.