Росіяни вдарили по Києву балістикою: є влучання, в одному з районів горять уламки ракети

Російські війська не припиняють тероризувати Україну. Увечері 29 жовтня була оголошена ракетна загроза. У Києві прогриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Передусім зазначимо, що о 22:40 у столиці пролунала повітряна тривога через загрозу балістики з півночі.

Повітряні сили попереджали, що у бік Києва рухалися балістичні ракети. Уже близько 22:43 було чутно вибухи.

Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях,

– написав мер міста Віталій Кличко.

Пізніше стало відомо, що в Дарницькому районі сталося влучання в складські будівлі.

Водночас у Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. За словами Кличка, туди прямують екстрені служби.

Станом на 23:48 КМДА, на жаль, повідомила про одного загиблого унаслідок російського обстрілу.

Зазначимо, що окрім балістичних загроз, українські міста майже безперервно перебувають під обстрілом ударними дронами. Про рух ворожих цілей ви можете дізнатися в хронології 24 Каналу.

Де ще було неспокійно через обстріли?

Упродовж дня 29 жовтня ударів зазнали низка українських міст. Зокрема, росіяни атакували вокзал у Дніпрі, на якому перебували люди. На жаль, багато з них загинули, є й постраждалі.

Ворог також атакував центр Чернігова, жертвами обстрілу стали, зокрема, дві 15-річні дівчини. Наслідки атак фіксували й на Харківщині.