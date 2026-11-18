Росія атакує столицю України реактивними дронами. У Києві чули вибухи.

О 08:47 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Які наслідки атаки на столицю 18 листопада?

Близько 09:10 у Києві прогриміли вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивного БпЛА на Осокорки та Видубичі.

За даними місцевих телеграм-каналів, у деяких районах міста зникло світло.

У Дарницькому районі уламки дрона впали на відкритій території. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Напередодні столиця зазнала масованого балістичного удару. Зокрема, сім ракет окупанти запустили по Північному та Південному мостах. Надвечір рух мостами частково відновили.

Внаслідок нічної атаки 2 людини загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі. На місці удару пошкоджена нежитлова будівля.

Російський удар пошкодив метрополітен. Через це потяги тимчасово не курсували.