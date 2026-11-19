У Києві пролунали вибухи: є влучання, спалахнули пожежі
Російські війська тероризують міста України. Під час дронової тривоги під ударом опинився Київ.
Там прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про атаку на Київ?
Об 11:34 для столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА над містом.
Вибухи було чутно близько 11:44. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Уже об 11:51 дали відбій повітряної тривоги.
Згодом Кличко уточнив, що в Подільському районі сталося влучання у триповерхову офісну будівлю. На місце виїхали екстрені служби. Пізніше стало відомо, що там спалахнула мансарда.
До того ж, сталося загоряння покрівлі в Деснянському районі.
Зауважимо, що загроза для різних регіонів України зберігається майже цілодобово. Закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку, а відстежувати рух ударних дронів ви можете в хронології 24 Каналу.
18 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на півдні Одещини. Внаслідок обстрілів частина Болградського та Білгород-Дністровського районів залишилася без електропостачання.
Того ж дня російська армія обстріляла ринок у Златополі на Харківщині. Внаслідок атаки поранення дістали 12 людей.