У Києві пролунав вибух під час атаки "Шахедів" та балістики
- 24 травня ввечері Київ та область зазнали атаки ударних дронів та балістичних ракет, чутно вибухи.
- Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів та пуски ракет, жителів закликали залишатися в укриттях.
Київ та Київська область опинилися під атакою ударних БпЛА та балістики ввечері 24 травня. Було чутно вибухи.
Про це написали у Суспільному. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки "Шахеди" знову над Україною, є загроза балістики: де зараз небезпечно
Вибухи у Києві 24 травня ввечері: що сталося
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:12, у самому Києві сирени залунали о 23:48.
О 23:56 керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у соціальних мережах, що ворог знову атакує столицю: "Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!"
Повітряні сили попереджали, що в напрямку Києва рухаються ударні дрони, а також про пуски балістичних ракет із північного сходу.
Раніше Київська обласна військова адміністрація інформувала людей про наявність "Шахедів" у повітряному просторі регіону та про роботу про них ППО.
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