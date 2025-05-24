У Києві пролунав вибух під час атаки "Шахедів" та балістики

Київ та Київська область опинилися під атакою ударних БпЛА та балістики ввечері 24 травня. Було чутно вибухи.

Про це написали у Суспільному. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" знову над Україною, є загроза балістики: де зараз небезпечно

Вибухи у Києві 24 травня ввечері: що сталося

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:12, у самому Києві сирени залунали о 23:48.

О 23:56 керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у соціальних мережах, що ворог знову атакує столицю: "Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!"

Повітряні сили попереджали, що в напрямку Києва рухаються ударні дрони, а також про пуски балістичних ракет із північного сходу.

Раніше Київська обласна військова адміністрація інформувала людей про наявність "Шахедів" у повітряному просторі регіону та про роботу про них ППО.

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