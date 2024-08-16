У Києві пролунав вибух: в місті працює ППО
У Києві пролунав вибух у ніч на 16 серпня. В місті рацює ППО.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА в напрямку міста. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях цивільного захисту до відбою повітряної тривоги.
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Що відомо про вибух у Києві
Об 00:15 в Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку міста.
Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– зазначили у повідомленні.
Там також наголосили на дотриманні інформаційної тиші.
Інформацію про вибухи у столиці та роботу ППО також об 00:19 підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.
До слова, декількома хвилинами раніше вибухи пролунали у Кривому Розі. У напрямку міста також рухалися ударні БпЛА.