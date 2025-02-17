У Києві та області пролунали вибухи

Росія знову атакує Україну "Шахедами". У Києві увечері 17 лютого пролунав вибух.

У місті працювала протиповітряна оборона по російських цілях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Що відомо про вибухи у Києві та області

О 21:45 Повітряні сили попередили про рух кількох груп БпЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину.

Тривогу у столиці оголосили уже невдовзі – о 22:09.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів", – повідомляли у Київській МВА.

Згодом у столиці пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

Увага! У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги,

– закликала місцева влада о 22:21.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що сили ППО працюють на півночі столиці.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрози ударних БпЛА для областей, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

ППО також працювала у межах області.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – із традиційним повідомленням звернулися до мешканців області в ОВА о 22:25.

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Росія атакувала Київщину вночі 17 лютого

Нагадаємо, що у ніч на понеділок, 17 лютого, російська армія також атакувала столичний регіон. Через це травму руки отримав житель області 2003 року народження.

За повідомленням місцевої влади, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не було, але, на жаль, зафіксовано низку руйнувань у чотирьох районах області.

Так, на Обухівщині було пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, на ⁠Вишгородщині сталося загорання приміщення виробничого цеху, на ⁠Фастівщині – загорання складського приміщення, а на ⁠Бориспільщині було пошкоджено приватний будинок.