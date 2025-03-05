У Києві прощаються з 28-річним Василем Ратушним

У столиці в останню путь проводжають Василя Ратушного. Він загинув 26 лютого на фронті. 24 Канал розкаже деталі.

Про загибель Василя Ратушного повідомила його мати Світлана Поваляєва 28 лютого. "Мій старший син, моє життя", – написала вона.

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Прощання з Василем Ратушним 5 березня

Василь – старший брат активіста та військового Романа Ратушного. Василь був пілотом БпЛА підрозділу "Птахи Мадяра" та загинув від ворожого FPV-дрона, який влучив просто в авто.

Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом на Харківщині у червні 2022 року. Він був відомий боротьбою за Протасів Яр у Києві.

Обидва брати брали активну участь у Революції Гідності.

В дописі Світлани Поваляєвої про смерть сина є скриншот переписки з Василем. Хлопець указує, що тільки почали працювати дронами, а вже бачать, наскільки це ефективно. Вони навіть перестали рахувати кількість убитих росіян, адже тих дуже багато. А ті вороги, які виживають, залишаються під враженням від роботи Сил оборони.

Фотогалерея прощання з Василем Ратушним / Фото Новини.LIVE

Церемонія прощання відбувається у центрі Києва, в Михайлівському соборі. Віддати останню шану Героєві прийшли військові та цивільні. Вони несуть гвоздики, троянди та перші весняні квіти.

Дивіться відео з прощання з Василем Ратушним

На 13:00 відспівування Василя Ратушного у Михайлівському соборі завершене. Далі прощання продовжиться на Майдані Незалежності.

Попрощатися з Василем Ратушним прийшли сотні людей. Вони колоною вирушають на Майдан.

24 Канал висловлює співчуття усім, хто знав Воїна. Вічна слава, шана та пам'ять Василеві Ратушному!