Організовували "бавовну" у Бєлгороді та Брянську: у Києві прощаються з героями-розвідниками

З українськими розвідниками "Святошею", "Непийпивом", "Тарасієм" та "Аполлоном" прощаються у Києві. Вони влаштовували росіянам "бавовну" у Бєлгороді та Брянську.

Відомо, що в останню путь Юрія "Святошу" Горовця, Максима "Непийпива" Михайлового, Тараса "Тарасія" Карпюка та Богдана "Аполлона" Лягова проведуть у вівторок 7 березня. Їх поховають на Алеї Героїв Лук'янівського історичного заповідника.

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Організатори "бавовни" в Росії

Відомо, що панахиду за загиблими у війні героями запланували на 11:00. Вона відбудеться в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

А вже о 13:00 відбудеться сама церемонія прощання на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, що загинули мужні українські захисники ще 26 грудня. Сталося це на кордоні між нашою державою та Брянською областю. Зауважимо, що в героїв-розвідників за плечима було безліч ризикованих операцій. Ворог, мабуть, хотів би їх полонити, але вони загинули мужньо, не ставши бранцями Кремля.

Що відомо про героїв-розвідників

Юрій "Святоша" Горовець. Він був націоналістом, християнином, актором, мандрівником, ветераном. Воював від початку російського вторгнення у 2014 році. Він брав участь у бойових діях в Іловайську, обороняв Маріуполь. Ті, хто знайомий з ним особисто, запевняють, що він керував групою розвідників, які діяли на території Росії.

Він був націоналістом, християнином, актором, мандрівником, ветераном. Воював від початку російського вторгнення у 2014 році. Він брав участь у бойових діях в Іловайську, обороняв Маріуполь. Ті, хто знайомий з ним особисто, запевняють, що він керував групою розвідників, які діяли на території Росії. Максим "Непийпиво" Михайлов. Він в українському національному русі давно. Долучився до нього він ще задовго до Революції Гідності та початку війни Росії проти України.

Він в українському національному русі давно. Долучився до нього він ще задовго до Революції Гідності та початку війни Росії проти України. Тарас "Тарасій" Карпюк. Він також був націоналістом. Пішов на фронт одним з перших у 2014 році. Відомо, що йому вдалося вижити після бійні в Іловайську у серпні 2014 року.

Він також був націоналістом. Пішов на фронт одним з перших у 2014 році. Відомо, що йому вдалося вижити після бійні в Іловайську у серпні 2014 року. Богдан "Аполлон" Лягов. Він був наймолодшим. Водночас – одним із найбільш відчайдушних воїнів цієї групи. Героєві було усього 19 років.

Моторошна новина облетіла сьогодні мережу. Користувачі поширили відео, на якому можна було побачити черговий воєнний злочин, скоєний росіянами. Вони розстріляли українського військовополоненого, чиї останні слова були "Слава Україні".