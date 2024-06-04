Просимо зберігати спокій, – у Сухопутних військах звернулися до киян через майбутні навчання
Джерело:Олександр Павлюк
У Києві з 5 по 13 червня відбудуться військові навчання. У зв'язку з цим командувач Сухопутних військ звернувся до жителів міста.
Генерал попросив киян не панікувати. Він також пояснив, що саме з навчань відбудеться у столиці нашої держави.
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Павлюк розповів деталі щодо навчань у Києві
Командувач Сухопутних військ наголосив, що у період з 5 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ.
У ході цих навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.
Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп,
– пояснив Павлюк.
Генерал зауважив, що у зв'язку з цим будуть здійснювати переміщення особовий склад, а також буде рух важкої техніки.
"Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеознімання пересування наших військ", – написав командувач Сухопутних військ.
Він також запевнив, що українські військові тренуються, а командування Сухопутних військ покращує рівень боєздатності наших підрозділів.
ЗСУ готують нові бригади на захист Києва
- Олександр Павлюк раніше заявляв, що Сухопутні війська ЗСУ готують нові бригади для підготовки до наступу агресора. Частину з них розгорнуть для захисту Києва.
- Павлюк пояснив, що за 2,5 роки російські загарбники так і не відмовилися від амбіцій захопити нашу столицю. А захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на Сході.
- Окрім того, командувач Сухопутних військ зауважив, що головною проблемою наразі для нашої армії є техніка, а не люди. За словами генерала, нашій державі вкрай необхідна артилерія та бронетехніка, тому у цьому Україна сподівається на допомогу Заходу.
- Павлюк також заявив, що у травні – червні настане критична фаза війни Росії проти України. До того ж агресор намагається посилити атаки до того, як наша держава отримає обіцяну допомогу від США.