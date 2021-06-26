Хода, флешмоб та автопробіг: як у Києві відзначили День кримськотатарського прапора

У Києві на Хрещатику пройшла хода на честь Дня кримськотатарського прапора. У ній взяти участь декілька сотень людей.

Попередньо відомо, що люди пронесли вулицями Києва великий кримськотатарський прапор. Також у мережі стратував флешмоб до Дня кримськотатарського прапора.

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У Києві пройшла хода до Дня кримськотатарського прапора

У День кримськотатарського прапора у Києві відбулась акція. Учасники пронесли вулицями великий прапор.

Почалась хода на вулиці Хрещатик. Учасники несли великий кримськотатарський прапор. Також поруч з ним люди несли український прапор. Люди, які йшли вулицями, скандували "Крим - це Україна!".

Ходою пройшов також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Завершили акцію на майдані Незалежності.

У Києві до Дня кримськотатарського прапора відбулась урочиста хода / Фото Олега Климчука, 24 канал

До речі, паралельно з ходою у Києві відбувся автопробіг. Декілька десятків автомобілів з кримськотатарськими прапорами сигналять на підтримку учасників ходи. Попередньо повідомляли, що автомобілі проїдуть з проспекту Перемоги. Далі поїдуть до проспекту Тараса Шевченка, бульвару Лесі Українки, бульвару Дружби народів та мосту Патона. Через Дніпровську набережну через бульвар Дружби народів й до Хрещатику.

Росія намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність, – МЗС України

Сьогодні, як і 77 років тому, російська окупаційна адміністрація намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність,

– нагадали в МЗС.

Доповнили, що знищується пам'ять про кримськотатарські національні символи, грубо порушуються культурні, мовні та релігійні права корінного народу Криму.

Там вкотре закликали міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на Росію та захистити гуманітарне право та права людини на тимчасово окупованому півострові.

У День кримськотатарського прапора в мережі запустили флешмоб

У рамках флешмобу люди публікують фотографії із заходів, присвячених Дню кримськотатарського прапора, або власні фотографії на фоні кримськотатарського прапора під хеш-тегом #maviBayrak_altinTamga.

Про оголошення флешмобу в фейсбуці написав Рефат Чубаров.

З метою прояву солідарності з кримськотатарським народом та на знак підтримки кримських татар і етнічних українців, які проживають на території тимчасово окупованого РФ Криму та залишаються вірними Українській державі,

– пояснив мету флешмобу голова Меджлісу.

До нього долучились багато людей, які публікують свої фото.

Доєдналась до святкування також відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала.

"Вітаємо з Днем кримськотатарського прапора!" – написали в Генеральному консульстві України в Стамбулі.

"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму, – написали у посольстві США в Україні.

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