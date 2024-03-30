П'яна водійка неслась Києвом під час комендантської години: поруч в авто сидів маленький син

У Києві жінка керувала автівкою у стані сильного алкогольного сп'яніння. Вона наражала на небезпеку не лише себе, а й свого маленького сина, котрий був у салоні автомобіля.

Правоохоронці наздогнали й зупинили п'яну водійку. На порушницю склали ряд адміністративних протоколів.

Дивіться також На Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат, які їхали на самокаті: відео смертельної ДТП

Жінка ігнорувала правоохоронців

Патрульні поліцейські помітили автомобіль Daewoo, котрий рухався у комендантську годину й порушував правила дорожнього руху. Правоохоронці подали сигнал про зупинку, але водій проігнорував це й продовжив рух. Тоді патрульні наздогнали й зупинили порушника.

Як з'ясувалося, за кермом Daewoo була жінка з явними ознаками сп'яніння. У салоні автомобіля також був її малолітній син.

Спілкуючись з громадянкою, ми виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак пройти огляд у встановленому законом порядку вона категорично відмовилася. Ба більше, під час оформлення адміністративних матеріалів жінка агресивно поводилася та висловлювалася ненормативною лексикою до патрульних. Ми відсторонили водійку від керування та склали на неї ряд адміністративних матеріалів,

– повідомили у поліції.

П'яна водійка неслася Києвом: дивіться відео

Зокрема, на водійку склали протоколи за невиконання вимоги про зупинку, керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння, дрібне хуліганство та порушення ПДР.

У порушниці також забрали дитину – її передали бабусі. Також правоохоронці звернулися з заявою до інспекторів ювенальної превенції.

Аварії та ДТП: останні новини