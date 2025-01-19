У Києві у радіоведучої в руках вибухнув боєприпас

У Києві у неділю, 19 січня 2025, в студії радіостанції здетонував боєприпас. Він вибухнув прямісінько у руках радіоведучої.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Наразі ведучу госпіталізували з пораненнями.

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У студії радіо пролунав вибух

Близько 10:50 у неділю, 19 січня, ведуча каналу під час ефіру взяла до рук боєприпас. Жінка почала маніпулювати ним у руках, внаслідок чого він здетонував. Інцидент стався у Печерському районі Києва.

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який був у приміщенні як експонат. Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували.

"Українська правда", посилаючись на власні джерела, повідомляє, що інцидент стався у студії радіо "Армія FM". Жінка взяла до рук донний підривач "ВП-9", який до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.

Довідково. Підривник "ВП-9" використовується у кумулятивних боєприпасах.

У ЗМІ також повідомляють, що жінка отримала осколкові поранення руки та живота й була доставлена до лікарні для надання медичної допомоги. Медики оцінюють її стан як стабільний.

У поліції додали, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі всі обставини події з'ясовуються.

До слова, днями раніше на паркінгу у Дніпровському районі Києва пролунав вибух. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену пластикову пляшку із залишками речовини, яка ймовірно і спричинила вибух.

Під час перевірки поліцейські встановили, що до вибуху причетні двоє неповнолітніх мешканців столиці. Так, 15-річні парубки заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка після вибухнула. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, нещодавно у Волинській області вибухнула граната. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє осіб. Їх госпіталізували. За яких умов здетонував боєприпас – невідомо.

На Київщині наприкінці грудня чоловік кинув гранату у сестру й знайомих, які були у будинку. Чоловік підірвав гранату під час конфлікту. Унаслідок вибуху постраждали двоє осіб. Зловмисника затримали та повідомили про підозру.