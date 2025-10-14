Через складну ситуацію в енергетичній системі в Україні в деяких регіонах діють аварійні відключення електроенергії. Зокрема ввечері 14 жовтня, у кількох районах столиці раптово зникло світло.

В пітьмі опинилися жителі Печерського району, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про відсутність світла у Києві?

Мешканці столиці в мережі зазначають, що електроенергії немає у Соломʼянському, Голосіївському та Шевченківському районах.

Без напруги й освітлення залишилися й деякі станції метро.

Які причини зникнення світла в столиці?

У КМДА повідомили, що ситуація сталася через перенавантаження на одному з енергооб'єктів в мережі столиці.