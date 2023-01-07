У Києві на Різдво різко зміниться погода: прийдуть морози і шквали вітру

Синоптики прогнозують, що різдвяні вихідні та щонайменше початок тижня у столиці будуть морозними. Тож одягайтеся тепліше: не забудьте шапку й закутайтеся у шарф.

Прогноз погоди у Києві

В Укргідрометцентрі попереджають, що вихідні у Києві будуть морозними. Температура повітря вночі може сягати до -11 градусів. Окрім того, "плюсів" не буде і вдень. Зокрема, у суботу -5...-7, у неділю -3…-5 градусів.

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Зауважимо, що 7 та 8 січня опадів у столиці, ймовірно, не буде.

Пориви вітру сягатимуть до 12 метрів на секунду. Тож рукавички, теплий шарф, шапка або капюшон – неодмінні атрибути вашої прогулянки. А от зігріватися за допомогою алкоголю лікарі не рекомендують.

З 9 січня, ймовірно, трохи потепліє

Вже після різдвяних свят у столиці трохи потепліє. У понеділок вночі 5 – 7 градусів морозу. Вдень лише -1...-3. Опадів поки не прогнозують.

10 січня вночі максимум 9 градусів морозу. Вдень – -4...-6. Зауважимо, що за прогнозом синоптиків у вівторок у Києві буде невеликий сніг. Окрім того, здійметься східний вітер до 12 метрів на секунду.