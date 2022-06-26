В Києві російські ракети пошкодили водопровідну магістраль

В результаті влучання снаряда, в Шевченківському районі пошкоджено водогін. Витік було оперативно локалізовано, без води тимчасово залишається дитячий садок.

Про це об 11 ранку 26 червня повідомила пресслужба "Київодоканалу". Раніше у відомстві попередили, що різке зниження тиску води, яке було зафіксоване о 6:25, є наслідком вибухів.

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В Києві російські ракети пошкодили водопровід

В результаті влучання снаряда, в Шевченківському районі було пошкоджено:

водопровідна магістраль діаметром 200 міліметрів в колодязі,

підвідна магістраль діаметром 100 міліметрів на дитячий садок.

Як розповіли у "Київодоканалі", витік було оперативно локалізовано.

Без води тимчасово залишається дитячий садок,

– додала пресслужба.

Раніше про зниження тиску повідомили мешканці Шевченківського, Святошинського, Подільського, Солом'янського та Голосіївського районів. Наразі фахівці "Київводоканалу" стабілізували ситуацію. Тиск у міських водопровідних мережах – в межах норми.

Ракета влучила у новобудову

Зазначимо, що про вибух та пожежу в одній з новобудов Шевченківського району повідомили о 06:29. На місце вирушили ДСНС та лікарі. На час прибуття пожежників, площа займання становила майже 300 квадратних метрів.

Будівельні конструкції пошкодило з 1 по 7 поверх. Практично зруйновані останні поверхи – з 7 по 9. Наразі триває операція з розбору завалів.

Серед постраждалих – громадянка Росії

Станом на 12 дня відомо, що внаслідок ракетного удару загинула одна людина. Поранень зазнали щонайменше четверо осіб. Наймолодшій жертві ворожої атаки – 7 років. Причому виявилося, що її матір – 35-річна жінка, яку теж вдалось дістати з-під завалів, – громадянка Росії, яка впродовж тривалого часу мешкає саме у столиці України.

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Радник глави Офісу Президента закликав не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. За його словами, атаки можуть продовжуватися. Він також підкреслив, що загроза ракетних атак існує й у інших містах.

Так, про вибухи на Черкащині об 11:49 повідомив очільник ОВА Ігор Табурець. Також ще 3 вибухи чули мешканці столиці. Водночас інформація про вибухи на Волині, яка з'явилася раніше, на щастя не підтвердилася.

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