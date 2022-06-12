У Києві розпочали ідентифікацію тіл 220 захисників Маріуполя

У Києві розпочали заходи з ідентифікації загиблих захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь", тіла яких отримали під час обмінів.

Тіла захисників Маріуполя вже в Києві

Про це повідомив колишній командир одного з добровольчих полків України Максим Жорін. За його словами Вже відбулося два обміни тілами загиблих: під час першого обміняли 160 на 160, а під час другого змогли забрати 60 тіл.

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Багато деталей говорити не можу, але можу поділитися деякою інформацією. Ще майже стільки ж тіл треба повернути. Ще майже стільки ж тіл перебувають в Маріуполі. Зараз ідуть процеси, перемовини по майбутньому обміну й поверненню їх додому,

– сказав Жорін.

Він розповів, що серед загиблих є бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники, але найбільше з добровольчого батальйону. Це можна зрозуміти з одягу й шевронів, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника знадобиться багато часу.

Жорін додав, що всі тіла українських загиблих, яких уже повернули, вже в Києві.

"Зараз починається дуже складна робота стосовно опізнання тіл. Більшість цих тіл – в жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо. Тому доведеться проводити складні експертизи, процес ідентифікації може зайняти декілька місяців", – сказав колишній командир.

Він також розповів, що патронатна служба добровольчого батальйону намагається пришвидшити й полегшити роботу з ідентифікації. А перемовини будуть доти, поки Україна не поверне всіх загиблих захисників.

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