У Києві та ряді областей збільшили обсяг відключень світла, – Укренерго

Укренерго повідомило оновлену інформацію про відключення світла 24 червня. Так, зміни торкнулися 12 регіонів, в тому числі й Києва.

Енергетики повідомляють про збільшення обсягу обмежень. Окрім цього, з 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення.

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Відключення світла

У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях

з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень,

– написали в Укренерго.

Зазначається, що причиною є недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Нагадаємо, що 24 червня всі обленерго застосовують графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00. В Укренерго писали, що у проміжок з 19:00 до 23:00 обмеження можуть бути більшими. Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак.

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