Російські агенти працюють і в тилу: СБУ проводить контрдиверсійні заходи у Києві

21 січня 2023, 11:56
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Джерело:

СБУ

Правоохоронці не раз виявляли зрадників та коригувальників вогню ледь не у кожному куточку України. Тому задля захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах війни вони проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи.

Наприклад, у суботу, 21 січня, в СБУ повідомили про чергові такі заходи у Деснянському районі Києва. Проходять вони, зокрема, у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

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Де та що перевіряють

Працює СБУ не сама, а у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією. У межах безпекових заходів можливі:

  • обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району,
  • перевірка документів та огляд автомобілів,
  • огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години,
– наголосили в Службі безпеки.

Також правоохоронці підкреслили, що у своїй діяльності дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Правоохоронці проводять контрдиверсійні заходи у Києві / фото Служба безпеки України

 

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Автор: Юлія Якубова