Російські агенти працюють і в тилу: СБУ проводить контрдиверсійні заходи у Києві

Правоохоронці не раз виявляли зрадників та коригувальників вогню ледь не у кожному куточку України. Тому задля захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах війни вони проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи.

Наприклад, у суботу, 21 січня, в СБУ повідомили про чергові такі заходи у Деснянському районі Києва. Проходять вони, зокрема, у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

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Де та що перевіряють

Працює СБУ не сама, а у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією. У межах безпекових заходів можливі:

обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району,

перевірка документів та огляд автомобілів,

огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години,

– наголосили в Службі безпеки.

Також правоохоронці підкреслили, що у своїй діяльності дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Правоохоронці проводять контрдиверсійні заходи у Києві / фото Служба безпеки України

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