У багатьох регіонах України лунала повітряна тривога
У Києві, а також більшості областей України оголошували повітряну тривогу. Відбої почали подавати майже через 20 хвилин.
Неспокійним був ранок для мешканців більшої половини України. На Заході, Півночі, Центрі, а також Півдні оголошували про повітряну тривогу. Нагадуємо, що ігнорувати сирени не варто, адже ворог може завдати удару у будь-який момент.
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Де пролунали повітряні тривоги
- Чернігівська,
- Київська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Вінницька,
- Житомирська,
- Рівненська,
- Волинська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька,
- Хмельницька,
- Донецька області.
Нагадаємо, що з 4 квітня повітряну тривогу не вимикали в Луганській області. Що ж стосується Херсонської, то вона перебуває під окупацією, тож місцевий "уряд" не оголошує про можливі ризики ударів, хоч в області регулярно лунають вибухи.
Зауважимо, що станом на 08:18 відбої пролунали у низці областей. Будьте обережними, коли виходитимете з укриттів. А вже об 08:23 карта повітряних тривог практично повністю "позеленіла".
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