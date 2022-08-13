У багатьох регіонах України лунала повітряна тривога

У Києві, а також більшості областей України оголошували повітряну тривогу. Відбої почали подавати майже через 20 хвилин.

Неспокійним був ранок для мешканців більшої половини України. На Заході, Півночі, Центрі, а також Півдні оголошували про повітряну тривогу. Нагадуємо, що ігнорувати сирени не варто, адже ворог може завдати удару у будь-який момент.

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Де пролунали повітряні тривоги

Чернігівська,

Київська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Вінницька,

Житомирська,

Рівненська,

Волинська,

Львівська,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Чернівецька,

Хмельницька,

Донецька області.

Нагадаємо, що з 4 квітня повітряну тривогу не вимикали в Луганській області. Що ж стосується Херсонської, то вона перебуває під окупацією, тож місцевий "уряд" не оголошує про можливі ризики ударів, хоч в області регулярно лунають вибухи.

Зауважимо, що станом на 08:18 відбої пролунали у низці областей. Будьте обережними, коли виходитимете з укриттів. А вже об 08:23 карта повітряних тривог практично повністю "позеленіла".

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Під час повітряної тривоги рекомендуємо перебувати в укриттях. Якщо у вас немає відповідної можливості – скористайтесь правилом двох стін. Перебувати у сховищах слід доти, поки не оголосять про відбій ризику ракетних ударів.