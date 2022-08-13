У багатьох регіонах України лунала повітряна тривога

13 серпня 2022 , 08:06
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У Києві, а також більшості областей України оголошували повітряну тривогу. Відбої почали подавати майже через 20 хвилин.

Неспокійним був ранок для мешканців більшої половини України. На Заході, Півночі, Центрі, а також Півдні оголошували про повітряну тривогу. Нагадуємо, що ігнорувати сирени не варто, адже ворог може завдати удару у будь-який момент.

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Де пролунали повітряні тривоги

  • Чернігівська,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Вінницька,
  • Житомирська,
  • Рівненська,
  • Волинська,
  • Львівська,
  • Тернопільська,
  • Івано-Франківська,
  • Закарпатська,
  • Чернівецька,
  • Хмельницька,
  • Донецька області.

Нагадаємо, що з 4 квітня повітряну тривогу не вимикали в Луганській області. Що ж стосується Херсонської, то вона перебуває під окупацією, тож місцевий "уряд" не оголошує про можливі ризики ударів, хоч в області регулярно лунають вибухи.

Зауважимо, що станом на 08:18 відбої пролунали у низці областей. Будьте обережними, коли виходитимете з укриттів. А вже об 08:23 карта повітряних тривог практично повністю "позеленіла".

Під час повітряної тривоги рекомендуємо перебувати в укриттях. Якщо у вас немає відповідної можливості – скористайтесь правилом двох стін. Перебувати у сховищах слід доти, поки не оголосять про відбій ризику ракетних ударів. 

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Автор: Назарій Лазур