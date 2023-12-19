У Києві повідомляли про "вибух" і пожежу в п'ятиповерхівці: у ДСНС розповіли деталі

У п'ятиповерхівці в Києві сталася пожежа. У мережі повідомляли, що нібито чули вибух, але у ДСНС наголосили, що отримували інформацію лише про загоряння.

До слова, про вибух повідомляли у місцевих телеграм-каналах. Втім, у коментарі 24 Каналу у ДСНС Києва наголосили, що не отримували повідомлення про вибух.

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Під час пожежі врятували людину

Близько о 14:27 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерхівці на вулиці Сергія Берегового у Солом'янському районі Києва. Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі й встановили, що загоряння сталося на 3 поверсі.

На місці пожежі співробітники ДСНС виявили потерпілого з ознаками отруєння продуктами горіння та передали медикам.

Вже о 14:50 пожежу вдалося ліквідувати на площі 8 квадратних метрів. Що стало причиною пожежі – з'ясовуватимуть правоохоронці.

До слова, у мережі повідомляли, що причиною пожежі буцімто став витік газу. Втім, ця інформація наразі є непідтвердженою.

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