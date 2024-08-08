Вночі у Києві спалили автомобіль громадської активістки: підозрюваних вже затримали

Вночі 8 серпня у Києві спалили автомобіль громадської активістки. Згодом правоохоронці затримали двох чоловіків, які причетні до підпалу.

Повідомлення про те, що на проспекті Відрадному палає автомобіль надійшло до поліції близько опівночі. Правоохоронці встановили, що пожежа трапилася внаслідок підпалу.

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У столиці спалили автівку активістки

В поліції повідомили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє чоловіків – 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області.

Як з'ясували правоохоронці, один з підпалювачів простежив за жінкою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший фігурант вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив,

– розповіли правоохоронці.

Поліцейські затримали обох фігурантів та повідомили їм про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу. Тепер чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі / Фото: Поліція Києва

До слова, в Одесі затримали фітнес-тренера, який підпалював військові автівки. Правоохоронці виявили, що фігурант співпрацював з російськими спецслужбами.