У Києві перекинувся автомобіль швидкої допомоги: постраждав чоловік
4 лютого 2023, 13:16Читать новость на русском
Джерело:УП
У Києві, у Дніпровському районі сталось ДТП за участю швидкої, автомобіль перекинувся на перехресті. Відомо про постраждалого.
Зазначають, що "швидка" перекинулася на перехресті на столичному проспекті Миру.
Увага Їхали провідати сина: на Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонників
На місце події прибула поліція та три автівки "швидких". Одну людину, ймовірно, госпіталізували.
У Києві авто швидкої допомоги потрапило в ДТП / Фото УП
В ДТП постраждав водій швидкої / Фото УП
Постраждав водій "швидкої"
Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс підтвердила, що дійсно є один постраждалий, це водій "швидкої", але наразі невідомий його стан.
Інформація про ДТП надійшла після 11 ранку, на місці поліція з'ясовує причини ДТП.
Останні випадки надзвичайних подій на дорогах
- У Рівному стався нещасний випадок. Пасажирка випала з автобуса та серйозно травмувалася.
- У Кривому Розі загорівся автобус прямо під час руху. У салоні перебували пасажири. На місце прибули рятувальники. Вони загасили пожежу та встановили, що займання сталося в моторному відсіку.