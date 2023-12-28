В одному з дитсадків Києва сталася аварія: правоохоронці відкрили провадження
Джерело:КМВА
В одному з дитячих садків Шевченківського району сталася аварія. Попередньо, під час аварії в цьому садочку будували укриття.
За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочка.
Дивіться також На ділянці метро "Почайна" – "Тараса Шевченка" просідають тунелі: чим це загрожує
Подробиці аварії в садочку
Інцидент трапився в дитячому садочку у Шевченківському районі. На фото видно, що просіла частина стіни будівлі.
Наразі фахівці обстежують заклад, щоб об'єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення.
За попередніми даними, в цьому дитячому садочку будувалося укриття. Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків.
Однак остаточні причини, які призвели до аварії, з'ясують слідчі районного управління поліції. Правоохоронці вже відкрили відповідне провадження.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві стався схожий інцидент. Під час повітряної тривоги в шкільному укритті стався обвал стелі.
Обвал стелі у шкільному укритті: що відомо
- 22 грудня в укритті київської школи обвалилася стеля. У той момент була повітряна тривога, тож там перебували школярі.
- Відомо, що інцидент був спричинений проривом труби. Легкі плити швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок збільшення ваги через воду, обвалився сегмент підвісної стелі.
- Начальник КМВА Сергій Попко 23 грудня повідомив, що наслідки аварії усунуті в повному обсязі.
- Після цієї аварії Попко підписав наказ про перевірку всіх укриттів.