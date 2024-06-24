Ножем в обличчя хлопцю: у Києві сталася різанина

У Києві юнак зробив зауваження чоловіку, коли той п’яний чіплявся до дівчат. У відповідь порушник дістав ніж та вдарив його по обличчю.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці 22-річному молодику невідомий спричинив тілесні ушкодження. За викликом в лікарню й на місце скоєння злочину виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники кримінальної поліції.

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Що відомо про різанину у столиці

Як розповіли правоохоронці, прибувши на місце події, вони встановили, що потерпілий разом з друзями став свідком як невідомий чоловік напідпитку чіпляється до дівчат та провокує з ними конфлікт.

Киянин зробив зауваження порушнику, а той у відповідь дістав ніж та зненацька вдарив молодику ножем в обличчя,

– йдеться у повідомленні поліції.

Як з'ясувалося, до нападу причетний 41-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його у порядку та повідомили йому про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі відомо, що зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нещодавно у центрі Києва на вулиці Хрещатик чоловік почав чіплятися до відвідувачів кафе та намагався влаштувати бійку. Хулігана оперативно заспокоїли правоохоронці та доправили до райвідділу.

На порушника склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства. Йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту.