У поліції наголосили, що жінка намагалася заплутати слідство, казавши, що дівчинка пішла з дому. Ба більше, мати 10-річної Дарини активно брала участь у пошуках.

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У поліції розповіли, як поводилася мати дівчинки під час пошуків

Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська розповіла, що коли мати 10-річної Дарини повідомила про зникнення дитини, це було десь після двох годин її самостійних пошуків, то вона сказала, що дитина пішла і жінка не знає, де дівчинка і з ким.

Далі вона співпрацювала зі слідством, допомагала у пошуках. Однак поліцейські виявили таку інформацію (про можливе вбивство матір'ю 10-річної Дарини – 24 Канал),

– сказала Старчевська.

Вона також зауважила, що на обліку, як сім'я що опинилася у скрутних життєвих обставинах, ця родина не стояла. Також у родині є ще двоє дітей, наразі вони з бабусею.

Речиниця також повідомила, що поліцейські зібрали докази, щоб повідомити жінці про підозру у скоєнні саме умисного вбивства.

Раніше у Національній поліції України розповіли, що кілька днів мати Дарини намагалася заплутати слідство, аби приховати скоєне. За даними правоохоронців, жінка жорстоко розправилася над власною донькою, поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном.