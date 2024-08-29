У Києві на станції метро "Університет" пасажир потрапив під потяг

У Києві ввечері 29 серпня стався інцидент на червоній гілці метрополітену. На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг.

На місці працювали відповідні екстрені служби. Це вже не перший подібний інцидент у київському метро.

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Які деталі щодо інциденту розповіли в ДСНС

У ДСНС заявили, що на станції метро "Університет" чоловіка затисло під вагоном потяга. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували громадянина з-під вагона.

З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, потерпілого 2004 року народження передано медикам для подальшої госпіталізації,

– наголосили у службі.

Кадри з рятуванням чоловіка на станції метро "Університет" / Фото ДСНС

Надалі всі обставини трагедії з'ясовуватиме поліція.

Що відомо про інцидент на станції метро "Університет"

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що на станції "Університет" пасажир потрапив на колії. На місці події правоохоронні органи з'ясовують всі обставини інциденту.

Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів. Також зачинено перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна",

– сказали в КМДА.

Окрім того, рух поїздів червоною лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик" – "Лісова".

У місцевих телеграм-каналах також з'явилися відео з місця події. З потягу на станції метро "Університет" вивели абсолютно всіх людей, які тепер мають або чекати, поки людину витягнуть з-під поїзда, або ж шукати інші маршрути.

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У мережі також писали, що, за попередніми даними, під потяг впав хлопець. Його нібито вже дістали, але на місці події багато крові.

Зрештою у КМДА повідомили, що пасажир живий, а рух поїздів червоною лінією метро відновлено у звичайному режимі.

Під поїзд міг впасти хлопець, на місці працюють рятувальники: дивіться відео

До слова, подібний випадок з падінням людини під потяг метро за 2024 рік уже трапляється не вперше. Так, 16 серпня на станції метро "Хрещатик" людина впала на колію, однак це сталося до прибуття поїзда, тому інциденту вдалося уникнути.

А 27 червня подібний інцидент також трапився на станції метро "Університет". За словами очевидців, машиніст стверджував, що чоловік сам кинувся під потяг. Зрештою постраждалого вдалося врятувати.