У Києві суд наклав арешт на будівлю "Росатома"

Суд арештував будівлю в центрі Києва, яка належить російському виробнику ядерного палива "Росатому". Її площа складає майже тисячу метрів квадратних, а ціна – понад 30 мільйонів гривень.

Суд з допомогою Офісу генпрокурора наклав арешт на будівлю, яка належить російському виробнику ядерного палива, підпорядкованому «Росатому». Так, російська компанія не зможе вивести активи чи переоформити права власності.

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Прокурори проводять досудове розслідування за фактом фінансування військової агресії Росії. Зокрема, намагаються виявити активи, які розміщені на території України і належать державі-агресору.

Офіс генпрокурора виявив будівлю площею 928,1 квадратних метрів в історичному центрі Києва, вартістю понад 30 мільйонів гривень.

Вона належить та використовувалася АТ "Твел", яке створено указом президента Росії. При цьому відомості про право власності на цю будівлю з метою її приховування до Держреєстру не вносилися. Вони відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності.

Наразі вирішується питання про передачу будівлі в управління АРМА.

Схожі випадки з російськими компаніями

Напередодні на Харківщині арештували активи компаній громадян Росії на 40 мільйонів гривень. Засновниками та кінцевими бенефіціарами чотирьох місцевих підприємств на Харківщині є громадяни Росії. Двоє пов'язані між собою і з території країни-агресора підтримували війну.

Один з найбільших виробників бетоноконструкцій, що постачав матеріали в Україну та за кордон, належить особам з оточення Володимира Путіна. Вони причетні до фінансування псевдореспублік на окупованій території.

СБУ заблокувала діяльність компанії, яка працювала у столиці та фінансувала так звану "ДНР". Кошти окупантам надходили у вигляді "податків". Загалом бізнесмени профінансували ворога на 8 мільйонів гривень.

Також в Україні арештували активи білоруської нафтової компанії. Вона причетна до фінансування війни проти України. Прокуратура вже передала для АРМА 20 мільйонів гривень.

В СБУ розповіли, що компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, купувала сировину в Росії та платила податки бюджетів обох країн.

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