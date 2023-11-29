Окупанти запустили "Шахеди": для яких областей є загроза

29 листопада 2023, 23:30
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Увечері 29 листопада оголосили повітряну тривогу в низці регіонів. У деяких областях швидко пішли відбої, але у низці регіонів ще зберігається небезпека. 24 Канал оперативно пише про все, що відомо стосовно тривог.

Спершу небезпека була для Одещини та власне Одеси, там чули вибухи і працювала ППО. Росія намагалася атакувати Південь України дронами. Одразу після відбою на Одещині оголосили про тривогу на Півночі.

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Що відомо про тривоги ввечері 29 листопада

04:00, 30 листопада

Станом на 4 ранку повітряна тривога триває на території Київської області – загроза дронів не минула. Оголосили тривогу також у Вінницькій області – з тієї ж причини. Ненадовго "червонів" і Південь – через ракетну загрозу.

03:30, 30 листопада

Наразі повітряна тривога триває у Київській, Черкаській та Луганській областях. Повітряні сили попередили про загрозу застосування БпЛА.

03:14, 30 листопада

Російські дрони рухаються з Дніпропетровської області в напрямку Полтавщини.

03:00, 30 листопада

Повітряні сили попередели про ракетну загрозу для Сумської, Полтавської та Чернігівської області. 

02:24, 30 листопада

Станом на зараз повітряна тривога лунає у таких областях: Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська. 

23:54, 29 листопада

Кривий Ріг – в укриття.

23:49, 29 листопада

Рух БпЛА у північному напрямку. Загроза для Харківської області.

23:44, 29 листопада

Чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухається у північно-західному у напрямку.

Загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей.

23:33, 29 листопада

Ракетна небезпека для Харківської області.

23:28, 29 листопада

Донецька область – ракетна небезпека.

23:22, 29 листопада

Повітряні сили закликали дніпрян перебувати в укриттях.

23:11, 29 листопада

Ударні БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у північно-західному напрямку (Дніпро/Павлоград).
 

22:56, 29 листопада

Рух ударних БпЛА з Херсонської області у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївської та Дніпропетровської областей.
 

22:52, 29 листопада

"Шахеди" рухаються із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської.

22:36, 29 листопада

Відбій загрози для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей.

22:31, 29 листопада

Загроза ударних БпЛА для Запорізької області.

22:11, 29 листопада

Відбій загрози для Київської і Черкаської областей.

22:07, 29 листопада

Тривога в Миколаївській області.

22:06, 29 листопада

Тривога на Херсонщині.

22:03, 29 листопада

Київська, Черкаська області – ракетна небезпека.

21:45, 29 листопада

Сумська, Полтавська, Харківська, Чернігівська області – ракетна небезпека. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

 
Автор: Ірина Чеботнікова