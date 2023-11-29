Окупанти запустили "Шахеди": для яких областей є загроза

Увечері 29 листопада оголосили повітряну тривогу в низці регіонів. У деяких областях швидко пішли відбої, але у низці регіонів ще зберігається небезпека. 24 Канал оперативно пише про все, що відомо стосовно тривог.

Спершу небезпека була для Одещини та власне Одеси, там чули вибухи і працювала ППО. Росія намагалася атакувати Південь України дронами. Одразу після відбою на Одещині оголосили про тривогу на Півночі.

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Що відомо про тривоги ввечері 29 листопада