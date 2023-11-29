Окупанти запустили "Шахеди": для яких областей є загроза
Увечері 29 листопада оголосили повітряну тривогу в низці регіонів. У деяких областях швидко пішли відбої, але у низці регіонів ще зберігається небезпека. 24 Канал оперативно пише про все, що відомо стосовно тривог.
Спершу небезпека була для Одещини та власне Одеси, там чули вибухи і працювала ППО. Росія намагалася атакувати Південь України дронами. Одразу після відбою на Одещині оголосили про тривогу на Півночі.
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Що відомо про тривоги ввечері 29 листопада
Станом на 4 ранку повітряна тривога триває на території Київської області – загроза дронів не минула. Оголосили тривогу також у Вінницькій області – з тієї ж причини. Ненадовго "червонів" і Південь – через ракетну загрозу. Наразі повітряна тривога триває у Київській, Черкаській та Луганській областях. Повітряні сили попередили про загрозу застосування БпЛА. Російські дрони рухаються з Дніпропетровської області в напрямку Полтавщини. Повітряні сили попередели про ракетну загрозу для Сумської, Полтавської та Чернігівської області. Станом на зараз повітряна тривога лунає у таких областях: Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська. Кривий Ріг – в укриття. Рух БпЛА у північному напрямку. Загроза для Харківської області. Чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухається у північно-західному у напрямку. Загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей. Ракетна небезпека для Харківської області. Донецька область – ракетна небезпека. Повітряні сили закликали дніпрян перебувати в укриттях. Ударні БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у північно-західному напрямку (Дніпро/Павлоград). Рух ударних БпЛА з Херсонської області у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївської та Дніпропетровської областей. "Шахеди" рухаються із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської. Відбій загрози для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей. Загроза ударних БпЛА для Запорізької області. Відбій загрози для Київської і Черкаської областей. Тривога в Миколаївській області. Тривога на Херсонщині. Київська, Черкаська області – ракетна небезпека. Сумська, Полтавська, Харківська, Чернігівська області – ракетна небезпека. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Станом на 4 ранку повітряна тривога триває на території Київської області – загроза дронів не минула. Оголосили тривогу також у Вінницькій області – з тієї ж причини. Ненадовго "червонів" і Південь – через ракетну загрозу.
Наразі повітряна тривога триває у Київській, Черкаській та Луганській областях. Повітряні сили попередили про загрозу застосування БпЛА.
Російські дрони рухаються з Дніпропетровської області в напрямку Полтавщини.
Повітряні сили попередели про ракетну загрозу для Сумської, Полтавської та Чернігівської області.
Станом на зараз повітряна тривога лунає у таких областях: Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська.
Кривий Ріг – в укриття.
Рух БпЛА у північному напрямку. Загроза для Харківської області.
Чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухається у північно-західному у напрямку.
Загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей.
Ракетна небезпека для Харківської області.
Донецька область – ракетна небезпека.
Повітряні сили закликали дніпрян перебувати в укриттях.
Ударні БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у північно-західному напрямку (Дніпро/Павлоград).
Рух ударних БпЛА з Херсонської області у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївської та Дніпропетровської областей.
"Шахеди" рухаються із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської.
Відбій загрози для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей.
Загроза ударних БпЛА для Запорізької області.
Відбій загрози для Київської і Черкаської областей.
Тривога в Миколаївській області.
Тривога на Херсонщині.
Київська, Черкаська області – ракетна небезпека.
Сумська, Полтавська, Харківська, Чернігівська області – ракетна небезпека. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.