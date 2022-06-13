У Києві ТрО піймала порушників комендантської години

По всій Україні під час воєнного стану діє комендантська година, але кожен регіон окремо визначає її тривалість. У Києві під час обмежень спіймали порушників.

У столиці комендантська година триває з 23:00 години вечора до 5:00 години ранку. В цей час заборонено виходити на вулицю, а за порядком слідкують патрулі.

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Порушники грубіянили ТрО

Компанію, яка порушувала комендантську годину, виявила бригада територіальної оборони під час обходу. Порушники були напідпитку біля одного з житлових комплексів Києва о першій годині ночі.

Замість того, щоб визнати свою провину, порушниця почала ображати правоохороницю за її зайву вагу. При цьому звела свою маячню до того, що нібито це тому, що ТрО добре годують. Згодом почала схожі образи й до свого товариша.

Але й на цьому нісенітниці порушниці не завершились. Вона вдалась до прокльонів. Почала погрожувати, що її прокльони збуваються. Всі матеріали щодо інциденту територіальна оборона передала в поліцію.

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Як ТрО воює на фронті

Бійці територіальної оборони цілком законно можуть відправляти в гарячі точки. Адже на початку травня Верховна Рада України прийняла відповідний законопроєкт, який дозволяє бійцям ТрО виконувати завдання у районах бойових дій. А 10 червня президент Володимир Зеленський таки підписав цей закон.

Також у травні сили територіальної оборони отримали нового командувача. Ним став генерал-майора Ігор Танцюра. Він замінив на цій посаді бригадного генерала Юрія Галушкіна. Таке рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Сили ТрО – це наймолодше угруповання у складі ЗСУ. Але вже з бойовим досвідом. Міністр оборони Олексій Резніков таке рішення про нове призначення привітав.

Успіхи тероборонців на фронті не змусили довго чекати на себе. Наші бійці показали унікальні кадри бою у селищі Комишуваха, що у Луганській області. Один з українських захисників проявив неабиякий героїзм – заскочив на танк, й закинув гранату просто у люк російського танку. У такий спосіб воїн знешкодив ворожу техніку. За інформацією СтратКому Збройних Сил України мужнім воїном виявився Сергій Сосюра, боєць 131-го батальйону ТрО. У цьому бою завдяки зусиллям тероборонівців також згоріли два російських танки.

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