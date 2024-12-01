У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку: що ще відомо про наслідки атаки дронів

Київ та Київська область опинилися під атакою дронів-камікадзе ворога іноді 1 грудня. Під ранок стало відомо, що не минулося без наслідків.

КМВА написала у соцмережах, як зауважив 24 Канал, що уламки дронів пошкодили багатоповерхівку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

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Атака "Шахедами" на Київ 1 грудня

Внаслідок російської атаки в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна,

– зазначив начальник КМВА.

Сергій Попко додав, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Наголосив, повітряна тривога, пов'язана з ворожою атакою ударними дронами триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті до відбою.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, в Оболонському районі Києва спалахнула пожежа. Однак Віталій Кличко заявив, що вона не пов'язана з ворожою атакою. Уточнив, що на території ринку сталося загоряння кількох кіосків на площі 100 квадратних метрів. Рятувальні підрозділи працюють. Наразі постраждалих немає.