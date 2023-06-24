У Києві уламки ракети влучили у багатоповерхівку та автомобільну стоянку

Російські окупанти у ніч на 24 червня завдали удар по Солом'янському районі Києва. Уламки ворожої ракети влучили в багатоповерхівку та автомобільну стоянку.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 02:20. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там, аж доки не оголосять відбій тривоги. Закликали не нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Деталі атаки на Київ

Вибухи у Києві пролунали близько 03:08. Повідомили про роботу ППО. Згодом Віталій Кличко розповів деталі.

Попередньо: в Солом'янському районі уламки ракети влучили в автомобільну стоянку,

– мовиться у повідомленні.

Кличко заявив, що на місці працюють всі екстрені служби. Згодом він уточнив, що також уламки ракети влучили в 16 поверх двадцятиповерхівки.

Чи є постраждалі

Мер Києва наголосив, що є двоє постраждалих.

"Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного – госпіталізували. Пожежі в будинку немає", – заявив Кличко.

Окрім того, у Київській ОВА заявили, що внаслідок падіння уламків ракети є пошкодження автомобілів.

Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу захисників українського неба.