У Києві прогриміли повторні потужні вибухи
Росія вперше за довгий час повернулась до масованих обстрілів України. Зокрема, вибухи прогриміли і в столиці.
Зранку 26 серпня Росія запустила по Україні різні види озброєнь. Кореспондент 24 Каналу повідомив про серію вибухів у Києві.
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Це робота ППО
У Києві були гучно. місцева влада пояснила, що на підступах до столиці працює протиповітряна оборона. Наразі більше нічого невідомо про вибухи.
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Приблизно о 09:09 були повторні вибухи у столиці.
Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.