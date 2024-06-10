Чоловіку, який підірвав гранату в Києві, загрожує до 7 років у в'язниці

Мешканець Києва у неділю, 9 червня, підірвав гранату поблизу багатоповерхівки, де мешкав його рідний брат. За це йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Інцидент стався у Шевченківському районі столиці приблизно о 22:00. Унаслідок вибуху в Києві постраждала перехожа жінка.

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Брати боролися за право власності на квартиру

46-річний місцевий житель кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, де проживає його брат. Втім, боєприпас відскочив від склопакета, а після падіння на землю він вибухнув.

Унаслідок події уламком гранати отримала поранення руки 36-річна жінка, яка якраз проходила поблизу. Їй надали медичну допомогу, і, за словами поліції, зараз життю потерпілої нічого не загрожує.

Поліції вдалося встановити місцеперебування зловмисника та затримати його.

За попередньою інформацією, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру,

– кажуть у поліції.

Там також додали, що фігурант уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

Правоохоронці уже розпочали кримінальні провадження за хуліганство та незаконне поводження з боєприпасами. Санкція статей передбачає до семи років позбавлення волі.

Невдовзі слідчі вручать чоловіку підозру у вчиненні злочинів, а суд вирішить питання щодо обрання киянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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