Тут повісток не дають: у Міноборони роз'яснили, як працюють Центри рекрутингу

В Києві 26 вересня відкрився вже другий Центр рекрутингу української армії. Перший запрацював на правому березі столиці навесні. Загалом в Україні функціонує 39 таких Центрів рекрутингу.

Про це 24 Каналу розповів уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, зазначивши, що мережа Центрів рекрутингу розростається доволі швидко і демонструє позитивні результати. За останні місяці кількість добровольців, що хочуть долучитися до лав української армії, зростає.

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Процес має бути максимально прозорим

Відкриття цих центрів в Києві – великому місті – мало на меті забезпечити людям можливість зручніше діставатися до них. В Центрах рекрутери нададуть інформацію щодо вакансій, які є в наявності, а також про те, які є частини. Далі добровольцям допоможуть долучитися до Сил оборони на конкретну позицію в конкретну частину.

Центри рекрутингу, за словами уповноваженого Міноборони, це інформаційно-консультаційний сервіс для тих, хто цікавиться і, можливо, вагається, має якісь перестороги, страхи. В Центрах їм допоможуть визначитися, сконтактують з уповноваженою людиною в конкретної військової частини, яка надасть відповіді на запитання. Також можна буде пройти співбесіду. Якщо військовій частині підходить людина, а людині підходить частина, далі проходить оформлення.

Важливо, щоб цей процес був максимально прозорим, чітким, зрозумілим. Центри допомагають людям на цьому шляху,

– зазначив він

Важливо! В Центрах рекрутингу повістки не роздають і не можуть роздавати, тому що це цивільне середовище і працюють тут цивільні жінки-рекрутери. До армії вони причетні тільки тим, що допомагають визначитися людям, як долучитися до Збройних Сил. В Центрі рекрутингу навіть можна не називати свої прізвища, тут не перевіряють документів, адже це немає жодного значення. Наше завдання, за словами Бежевця, допомогти людині визначитись з посадою, оформити документи і влаштуватися у військову частину.

На сьогодні завдяки всім вжитим заходам – і онлайн-платформам, де частини безпосередньо розміщують вакансії, і рекрутинговим ініціативам окремих військових частин, рекрутингових центрів Збройних Сил, і зокрема мережі Центрів рекрутингу, близько 6,5 тисяч людей щомісяця добровільно зголошується на військову службу.

Цей показник за останні 4 – 5 місяців зростає. Це свідчить про те, що всі ініціативи правильні, вони дають свій результат, здобувають довіру, і все більше людей таким чином добровільно долучаються до Сил оборони,

– підкреслив Олексій Бежевець.

Нагадаємо, що міністр обороти Рустем Умєров розповів, які вакансії мають найбільший попит в українській армії. Це – водії-механіки, оператори дронів, а також цивільні посади.