У Києві відкрили офіс Кримської платформи. Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії відкриття.

Президент зауважив, що найголовніше – це люди, які там працюють. В цьому офісі працюватимуть заради того, щоб таки отримати позивний результат у питанні деокупації Криму, допомоги кримчанам, кримським татарам.

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За його словами, в цьому офісі працюватимуть заради того, щоб отримати результат у питанні деокупації Криму.

Я в захваті, тому емоцій більше ніж змісту у моїх словах, але я вважаю, що тільки із позитивними емоціями можна досягти результату зі змістом,

– сказав президент.

Як презентували офіс

Зеленському та іноземним гостям презентували офіс. Політики разом полили одну з ялинок, які висаджують біля офісу.

Після цього Зеленський поспілкувався із кримськотатарським активістом, колишнім політв’язнем Едемом Бекіровим, який подякував за проведення в Україні саміту Кримської платформи. Бекіров попросив президента і надалі працювати над питанням обміну полоненими.

Як пройшов саміт Кримської платформи

Саміт відбувся 23 серпня. У ньому взяли участь понад 40 країн.

Члени саміту підписали декларацію. У ній мовиться, що країни засуджують окупацію Криму, а також переслідування людей на території півострова.

Якщо Росія продовжить свою агресію, країни мають розглянути додаткові санкції.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що останній саміт Кримської платформи може відбутися у Криму – в Ялті.

Раніше Зеленський казав, що представництва Кримської платформи діятимуть не лише в Україні, а й у низці інших держав.