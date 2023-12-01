Київ чекав 30 років: для транспорту відкрили рух частиною Подільсько-Воскресенського мосту

У п'ятницю 1 грудня столиця дочекалася відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. Втім, як запевняє міська влада, це лише початок. До того ж, проїхати мостом можуть іще не всі, детальніше розкаже 24 Канал.

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту стане кроком до запуску метро на Троєщину. Цей великий спальний район Києва дуже потерпає через брак транспортного сполучення із правим берегом. Зараз на Троєщину можна дістатися тільки наземним транспортом, що викликає великі затори в годину пік.

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Що відомо про відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів із лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом,

– пояснив Кличко.

Поки що тут буде їздити автобус № 111, який сполучить дві станції метро – "Площа Українських Героїв" і "Лівобережну".

Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Мер столиці зазначив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід є найбільшим з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність цього мостового переходу – понад 10 кілометрів.

Кличко зберігає оптимізм і обіцяє, що новий київський міст є тільки початком великого будівництва.

Автопроїзд ми забезпечили. В кінці наступного року він буде можливим вже і на вулицю Бальзака. А фінальним етапом, найочікуванішим, стане запуск метро на Троєщину!

– запевняє він.

Відкриття мосту Кличко анонсував 24 листопада. У ролику мер проїхав мостом і сказав "Незабаром".

Які плани в столичної влади

Мер говорить, що запустити рух транспорту в повному обсязі на Троєщину мають наступного року, а для загального користування Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити влітку 2024 року.

"Зараз можна заїжджати з Подолу і виїжджати на Русанівських Садах. Наступний крок – це добудова дороги до Троєщини. Потім нам потрібна ще одна гілка метро, правіше від Валів (мова про вулиці Нижній і Верхній Вал на Подолі, – 24 Канал)", – сказав Віталій Кличко.

Воскресенка є ще одним великим спальним районом столиці. Вона розташована на південь від Троєщини. Оскільки міст поєднає Поділ, Русанівку, Труханів острів і Воскресенку, це дає надію на майбутнє сполучення і з Троєщиною.

Новий автобус №111 – який маршрут і графік руху

Подільсько-Воскресенський міст є одним із довгобудів столиці. Час від часу його зведення зупинялося, а потім поновлювалося. Рішення про будівництво ухвалили ще 1993 року, а звести споруду мали до 2002 року, але забракло фінансування. У 2011 році в експлуатацію здали першу чергу мосту, додаткові кошти на будівництво виділяли вже після початку повномасштабної війни.

Відповідно до даних сервісу EWay, новий автобус №111 курсуватиме раз на 15 – 20 хвилин по буднях і раз на пів години по вихідних. Він проминатиме станції метро "Площа Українських Героїв", "Університет", "Хрещатик", "Поштова площа", Микільську Слобідку та зупинятиметься біля станції метро "Лівобережна".



Маршрут автобуса №111 / Скриншот 24 Каналу з сервісу EWay

У мережі вже з'явився ролик, як їдуть новим мостом на автобусі. Там помітно впізнавані арки мостового переходу.

Проїзд новим автобусним маршрутом по Подільсько-Воскресенському мості: дивіться відео

Що відомо про метро на Троєщину

На Троєщині живе дуже багато людей, яким щоранку доводиться долати довгий шлях на роботу, а ввечері їхати додому. І хоча по самому житловому масиву курсує трамвай, та автобуси, які їздять з лівого берега на правий, переповнені.

Метро на Троєщину стало вже легендарним, адже з року в рік його будівництво відкладають, так само, як і метро на Виноградар. Серед киян навіть побутує вислів "тоді, коли буде метро на Троєщину" – це сучасна альтернатива фразеологізмам "коли рак на горі свисне" чи "коли волосся на долоні виросте".

Кличко запевнив, що частина станцій троєщинського метро вже існують. "Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо", – каже він.