У Києві відкрили скульптурну композицію на знак подяки бійцям тероборони

У Києві відбулося урочисте відкриття скульптурної композиції "Усвідомлення". Вона присвячена подвигу воїнів територіальної оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал.

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Відкрили на Оболоні артоб'єкт, створений та встановлений на знак подяки воїнам територіальної оборони – киянам, які стали на захист столиці та України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Об'єкт розташований у північній частині столиці невипадково – саме на півночі у лютому 2022-го українська армія, зокрема бригади ТрО, стримували натиск армії Росії, яка рвалася до Києва,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер також розповів про символізм скульптурної композиції.

"Ідея композиції "Усвідомлення" – допомогти осмислити внутрішні зміни, через які пройшов кожен українець після початку широкомасштабної війни. Від шоку й розгубленості до рішучості, сили та єднання. Першими рішучість виявили саме ті, хто долучилися до лав тероборони, щоб захищати своє місто", – зазначив мер.

У Києві відкрили скульптурну композицію на честь воїнів ТрО / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

У заході взяли участь військовослужбовці, які брали участь у захисті столиці. Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих Героїв.

Проєкт реалізовано компанією ОККО в межах ініціативи "ОКО за ОКО", яка втілюється спільно з фондом "Повернись живим".