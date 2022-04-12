У Києві відновили низку трамвайних та тролейбусних маршрутів
12 квітня 2022 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА
Столиця України потроху повертається до життя. Так, у місті відновили низку трамвайних та тролейбусних маршрутів.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації
Читайте також У Києві відкрили для проїзду автомобілів Південний міст
Трамваї курсують:
- ️№ 14 – від Відрадного проспекту до Контрактової площі;
- ️№ 15 – від Відрадного проспекту до вулиці Старовокзальної;
- ️№ 18 – від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.
Тролейбуси курсують:
- ️№ 19Д – від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;
- ️№ 42К – від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;
- ️№ 27К – від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.
У КМДА також нагадали, що відтепер у місті курсує 11 тролейбусних маршрутів та 11 трамвайних маршрутів.
Зауважте – Поворозник розповів, чому до Києва ще не можна повертатись: дивіться відео