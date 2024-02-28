У Києві зловмисники розікрали 3,6 мільйона гривень на одязі та спорядженні для ТРО
Джерело:ДБР
У Києві викрили злочинну групу, яка організовувала оборудки з одягом та спорядженням для однієї з бригад територіальної оборони міста. Військове майно незаконно списували, а потім продавали.
За даними слідства державного бюро розслідувань, зловмисники викрали бронежилети, шоломи, зимові й літні комплекти одягу та взуття на щонайменше 3,6 мільйона гривень.
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Як працювала схема
Вкрадене зловмисники зберігали на імпровізованому складі в одному з київських гаражів, де правоохоронці провели обшуки. Вони виявили великі запаси речей, які підозрювані хотіли згодом продати через інтернет, а для цього вони зрізали бирки, які вказували, що майно належить ЗСУ.
"У схему були залучені військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, та цивільні, які продавали його", – повідомили в ДБР,
Обшуки на складі злочинного угрупування / Фото ДБР
Організатором був цивільний чоловік, який мав вплив на підконтрольних йому військових. Його та ще двох людей, зокрема військового, затримали під час продажу партії військового майна на суму понад 2 мільйона гривень зі "зижкою" у майже 50%.
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Яке покарання очікує зловмисників
Організатору та учасникам оборудки повідомили про підозру у привласненні військового майна, організованому групою. Їм загрожує покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
До слова, раніше правоохоронці викрили злочинну організацію, через діяльність якої у 2014 – 2018 роках Україна отримала збитки на майже мільярд гривень. Зокрема, у ній брав участь топпосадовець адміністрації президента тих часів – Сергій Пашинський.