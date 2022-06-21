У Києві вирує негода: гроза та шквальний вітер, у столиці – деревопад

21 червня 2022 , 16:26
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По обіді 21 червня у Києві розпочалась гроза. Сильний вітер зриває частини фасадів будівель та ламає дерева. Закликаємо містян бути обережними.

Внаслідок сильної грози безліч дерев, які впали, заблокували проїзд дорогами, у деяких населених пунктах зникла електрика, також постраждали фасадні елементи будівель та дахи будинків.

До теми В Україні оголосили штормове попередження: у багатьох областях шквальний вітер і грози

Комунальники вже виїхали на місця, щоб усунути наслідки негоди.

Раніше мешканців столиці попереджали про те, що у Києві буде гроза. 

Зверніть увагу: за даними синоптиків, сьогодні у багатьох областях спостерігається шквальний вітер і передбачені грози. В Україні навіть оголосили штормове попередження. Закликаємо людей з регіонів, де оголосили про штормове попередження, бути обережними, зокрема не відвідувати парки та не ставити автівки попід деревами.

Нині грози пройдуть майже по всій Україні

21 червня грози очікують майже у всіх українських областях, окрім південно-східної частини. У західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В багатьох регіонах оголосили перший рівень небезпеки. Також в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погіршення погодних умов 21 та 22 червня / Карта Укргідрометцентру

22 червня в західних, південних та більшості центральних областей прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В цей день також оголошено I рівень небезпеки.

Дощі з грозами пройдуть завтра у північних та центральних регіонах. У Києві теж прогнозують дощ з грозою. 

Прогноз погоди у містах України 22 червня

  • Ужгород – +23...+25
  • Львів – +23...+25
  • Івано-Франківськ – +22...+24
  • Тернопіль – +21...+23
  • Чернівці – +21...+23
  • Хмельницький – +19...+21
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +22...+24
  • Житомир – +16...+18
  • Вінниця – +18...+20
  • Одеса – +22...+24
  • Миколаїв – +21...+23
  • Херсон – +23...+25
  • Сімферополь – +23...+25
  • Кропивницький – +18...+20
  • Черкаси – +17...+19
  • Чернігів – +19...+21
  • Суми – +16...+18
  • Полтава – +19...+21
  • Дніпро – +20...+22
  • Запоріжжя – +24...+26
  • Донецьк – +23...+25
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +23...+25
  • Київ – +19...+21


Погода на 22 червня / Карта Укргідрометцентру

 

Автор: Анастасія Кушпіт