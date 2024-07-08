У Києві влучання в житловий будинок: пошкоджено під'їзди, йде евакуація жителів
8 липня 2024, 12:24Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кличко
Російська армія 8 липня масовано атакувала Київ ракетами. У Шевченківському районі столиці було влучання у житловий будинок.
Варто зазначити, що до цього у Шевченківському районі української столиці чули вибухи. Також людей евакуювали зі станції метро "Лук'янівська", що в цьому ж районі.
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У Києві було влучання в будинок
Віталій Кличко розповів, що в житловому будинку у Шевченківському районі пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований.
Відбувається евакуація мешканців,
– написав мер міста.