У Києві влучання в житловий будинок: пошкоджено під'їзди, йде евакуація жителів

Російська армія 8 липня масовано атакувала Київ ракетами. У Шевченківському районі столиці було влучання у житловий будинок.

Варто зазначити, що до цього у Шевченківському районі української столиці чули вибухи. Також людей евакуювали зі станції метро "Лук'янівська", що в цьому ж районі.

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У Києві було влучання в будинок

Віталій Кличко розповів, що в житловому будинку у Шевченківському районі пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований.

Відбувається евакуація мешканців,

– написав мер міста.