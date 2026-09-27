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24 Канал Новини України Реактивні "Шахеди" атакують Київ: є кілька влучань та поранені
27 вересня, 09:35
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Оновлено - 10:32, 27 вересня

Реактивні "Шахеди" атакують Київ: є кілька влучань та поранені

Анастасія Колеснікова

Росія вкотре атакує Київ реактивними дронами. На жаль, відомо про влучання і поранених.

Близько 09:00 у Києві вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Які наслідки удару по столиці?

До слова, вранці окупанти атакували Київську область. У Броварському районі виникла пожежа на одному з логістичних промислових центрів. Йдеться про транспортну компанію ZAMMLER. Саме її склад знищили росіяни.

 

10:33, 27 вересня

У мережі пишуть про приліт у районі станції метро "Берестейська".

10:20, 27 вересня

За попередньою інформацією, у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти.

На місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
 

10:09, 27 вересня

За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці

09:35, 27 вересня

У КМДА заявили, що ворожий безпілотник влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі.

Наразі відомо про 3 постраждалих. Серед них – жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують.

 

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