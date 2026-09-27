Реактивні "Шахеди" атакують Київ: є кілька влучань та поранені
Росія вкотре атакує Київ реактивними дронами. На жаль, відомо про влучання і поранених.
Близько 09:00 у Києві вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Які наслідки удару по столиці?
До слова, вранці окупанти атакували Київську область. У Броварському районі виникла пожежа на одному з логістичних промислових центрів. Йдеться про транспортну компанію ZAMMLER. Саме її склад знищили росіяни.
У мережі пишуть про приліт у районі станції метро "Берестейська". За попередньою інформацією, у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти. На місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці У КМДА заявили, що ворожий безпілотник влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі. Наразі відомо про 3 постраждалих. Серед них – жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують.
У мережі пишуть про приліт у районі станції метро "Берестейська".
За попередньою інформацією, у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти.
На місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці
У КМДА заявили, що ворожий безпілотник влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі.
Наразі відомо про 3 постраждалих. Серед них – жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують.