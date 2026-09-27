Реактивні "Шахеди" атакують Київ: є кілька влучань та поранені

Росія вкотре атакує Київ реактивними дронами. На жаль, відомо про влучання і поранених.

Близько 09:00 у Києві вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Які наслідки удару по столиці?

До слова, вранці окупанти атакували Київську область. У Броварському районі виникла пожежа на одному з логістичних промислових центрів. Йдеться про транспортну компанію ZAMMLER. Саме її склад знищили росіяни.