Київ після масованого удару: де погіршилась якість повітря і перекрито рух транспорту

Росія масовано обстріляла Україну, зокрема Київ. Внаслідок цього у певних регіонах нашої столиці погіршився стан повітря. Слід менше перебувати на вулицях, аби не нашкодити здоров'ю.

Власне, у ніч на 29 грудня та під ранок окупанти випускали дрони та ракети по нашій державі. У Києві локальне погіршення якості повітря зафіксували на півночі. Влада уточнює, що це через викид в атмосферу продуктів горіння.

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Наслідки масованого удару для Києва

Задимлення певних місць якраз-таки спричинене ракетною атакою. Водночас важливо, що не було виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій речовин.

У Києві локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення. У північній частині міста фіксують підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу,

– пишуть у міській адміністрації.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, допоки ситуація не стабілізується, потрібно:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

увімкнути очищувач повітря на максимум, якщо він є.

Перекриття руху транспорту

Дізнатися про те, чи погіршилось повітря у районі, у якому ви живете, можна за цим посиланням на сайті Київської міської адміністрації.

Станом на 11:30, 29 грудня триває ліквідація наслідків масованого обстрілу. Через це було перекрито рух транспорту за адресами:

перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;

перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької).

Також влада обмежила рух вулицею Новокостянтинівська на розворот в бік вулиці Квартальна.

Водіям рекомендують здійснювати розворот на розв'язці з проспекту Степана Бандери або на перехресті вулиці Куренівська та Семена Скляренка.

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Уточнимо наостанок, що кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю станом на 10:00 становила 21 особа. Крім того, тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення, що в Шевченківському районі.

Однак у міській раді констатують: під руїнами будинків перебувають люди. Росія скоїла черговий воєнний злочин. Президент Зеленський наголосив, що це матиме для окупантів наслідки. За його словами, російський терор повинен програти.