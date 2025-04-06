У Києві внаслідок атаки спалахнула пожежа в офісному центрі: будівля частково зруйнована

З'являється дедалі більше деталей про наслідки російської атаки 6 квітня. У Києві є руйнування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Віталія Кличка.

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Що відомо про наслідки атаки в Києві 6 квітня

Мер Києва повідомив, що рятувальники працюють на місці влучання в столиці.

В Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі,

– йдеться у дописі.

У ДСНС додали, що сталося часткове руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

Загалом пожеж у Києві досить багато. Рятувальники виїздили за різними адресами в різних районах.

Унаслідок атаки постраждали 3 людини, двоє з них госпіталізовані.

Влучання були у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах Києва.

У Дарницькому виникла пожежа у нежитловій будівлі. Також сталося руйнування іншої будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів.

В Оболонському районі, окрім уже згаданого бізнес-центру, сталася пожежа у меблевому цеху. Полум'я поширилося на ще одну складську будівлю.

У Солом'янському районі сталося загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі.

Ворог гатив різними типами зброї

Цього разу Росія зосередилася на обстрілі Києва. Вночі та зранку 6 квітня столиця потрапила під комбінований удар.

Спершу окупанти запустили на Київ "Шахеди".

О другій ночі пролунала тривога через загрозу балістики. Досить швидко почала працювати протиповітряна оборона. Близько четвертої ранку ППО знову активно працювала.

Відбій пролунав о 4:23, але о 4:57 знову оголосили тривогу – знову через балістику. О п'ятій годині недільного ранку в столиці пролунала низка вибухів.

Згодом до України підлетіли ракети з літаків Ту. Таким чином, росіяни били по Києву з "Шахедів", "Калібрів", інших типів ракет.

Жалоба за загиблими у Кривому Розі

6 квітня оголошено траур за людьми, які загинули внаслідок жорстокої атаки по Кривому Рогу.

Зранку неділі повідомили, що кількість поранених знову зросла – до 75. Із них 37 осіб у лікарнях. Стан 19 пацієнтів усе ще важкий.