У Києві внаслідок падіння уламків ракети палають авто

20 грудня вранці країна-агресорка обстріляла Київ ракетами. Попередньо, ворог міг використовувати снаряди різних типів.

У ніч проти 20 грудня загарбники атакували столицю дронами. Ті заходили на місто у кілька хвиль. На території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 метрів квадратних, передає 24 Канал із посиланням на міську владу.

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Ракетна атака на Київ

Вже вранці ворог почав обстрілювати Київ ракетами. Близько 06:40 по всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Опісля Повітряні сили повідомляли про рух швидкісних цілей у напрямку столиці. У Києві пролунала серія вибухів.

Моніторингові канали пишуть, що місто опинилося під ударом балістики та "Кинджалів"

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Там також пошкоджено газову трубу, офісну будівлю та дорожнє покриття. Відомо про 2 поранених, яких госпіталізували.

Також у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків в недобудову. Пожежі в Соломʼянському і Шевченківському районах.