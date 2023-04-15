Київ перетворився на Венецію: затопило набережні та парки
Жителі столиці дуже довго чекали весни. Однак, крім тепла, у столиці з'явились масштабні підтоплення.
Місцеві телеграм-канали поширюють фото та відео, на яких видно затоплені набережні. Додають, що рівень води підіймається з кожним днем, передає 24 Канал.
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Київ – у воді
У результаті підйому води у річці Дніпро у Києві спостерігають значне підтоплення берегової лінії. Де ще вчора їздили велосипеди та самокати – сьогодні рибалять місцеві чоловіки.
Оболонська набережна пішла під воду: дивіться відео
Через таке нехарактерне для столиці явище в місті та області оголосили І рівень небезпеки, жовтий. В Оболонському районі через підвищення рівня води підтопило парк "Наталка" та Оболонську набережну, де люблять ходити городяни. Тут залило всі стежки біля річки та деякі пляжні конструкції.
Київ перетворився на Венецію: відео
Також повінь дісталась Поштової площі та Русанівської набережної.
У Дніпрі піднявся рівень води: дивіться відео
Що кажуть рятувальники
Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону повідомив, що наразі затоплення Києва не зафіксовано. Однак можливе підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови й присадибних ділянок, наближених до русла Дніпра.
Ми цю ситуацію контролюємо та моніторимо. Тут (в Києві – 24 канал) не буде якихось масштабних затоплень. Тому відразу заспокою киян,
– сказав Хорунжий.
Київ затопило / Фото "Апостроф. Київ"
В яких регіонах можливі підтоплення
- Рятувальники попередили про загрозу масштабного затоплення. З 14 до 18 квітня у річках України триватиме ріст рівнів води.
- Зазначають, що під загрозою затоплення населені пункти поблизу річки Дніпро, а також Прип'яті. Мовиться про Чернігівську, Волинську та Рівненську області.
- Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час брифінгу повідомив, що на Чернігівщині очікується найбільший паводок за останні 10 років.
- За словами Чауса, станом на 14 квітня вже 7 населених пунктів підтоплено по руслу Дніпра. Також він додав, що проводяться всі заходи, щоб люди отримали необхідну допомогу. Якщо евакуація буде потрібна, то її проведуть.